В Латвии россиянина задержали по подозрению в шпионаже
- 3.01.2024, 20:02
Его обвиняют в сборе и передаче российской разведке информации о критически важной инфраструктуре и военных объектах.
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала на территории страны гражданина России, которого подозревают в шпионаже. Об этом говорится в сообщении на сайте СГБ.
Задержание произошло 20 декабря 2023 года, а уголовное дело было возбуждено 18 декабря. Имени гражданина России СГБ не назвала.
По версии следствия, задержанный занимался незаконным сбором информации, не подлежащей разглашению.
«Информация, полученная в ходе расследования СГБ, показала, что это лицо собирало и передавало российской разведке и службе безопасности информацию о критически важной инфраструктуре и военных объектах в Латвии», — говорится в публикации.
Кроме того, задержанный оказывал «другие виды поддержки российской разведке и службе безопасности в обеспечении деятельности, направленной против латвийского государства».
У задержанного изъяли большое количество носителей информации и документов. В качестве «меры безопасности» задержанного заключили под стражу.