В Латвии россиянина задержали по подозрению в шпионаже 3.01.2024, 20:02

Его обвиняют в сборе и передаче российской разведке информации о критически важной инфраструктуре и военных объектах.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) задержала на территории страны гражданина России, которого подозревают в шпионаже. Об этом говорится в сообщении на сайте СГБ.

Задержание произошло 20 декабря 2023 года, а уголовное дело было возбуждено 18 декабря. Имени гражданина России СГБ не назвала.

По версии следствия, задержанный занимался незаконным сбором информации, не подлежащей разглашению.

«Информация, полученная в ходе расследования СГБ, показала, что это лицо собирало и передавало российской разведке и службе безопасности информацию о критически важной инфраструктуре и военных объектах в Латвии», — говорится в публикации.

Кроме того, задержанный оказывал «другие виды поддержки российской разведке и службе безопасности в обеспечении деятельности, направленной против латвийского государства».

У задержанного изъяли большое количество носителей информации и документов. В качестве «меры безопасности» задержанного заключили под стражу.

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