Слухи об отставке Залужного: что известно на данный момент 2 30.01.2024, 8:27

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Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ опубликовал фото.

Вечером 29 января появилась информация, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный якобы уволен с должности. Такое решение якобы принял президент Украины Владимир Зеленский.

Эту информацию подтвердили источники OBOZ.UA в команде Залужного. Стоит отметить, что официальной информации об уходе Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ пока нет.

Спикер президента Сергей Никифоров, комментируя для OBOZ.UA информацию об отставке Залужного, сказал: «Нет предмета разговора».

На фоне слухов об отставке Валерий Залужный опубликовал в Facebook фотографию с начальником Генштаба Сергеем Шапталой.

Между тем источники OBOZ.UA рассказали, что Зеленский действительно встречался с Залужным и предложил ему покинуть пост главнокомандующего ВСУ в обмен на должность помощника или советника, но тот отказался.

По данным нардепа Украины Алексея Гончаренко, Залужному объявили об отставке, но указа пока нет.

Ему предлагали должность посла в одну из европейских стран, однако он отказался.

В то же время журналист Роман Цымбалюк сообщил, что президент назначил вместо Валерия Залужного Кирилла Буданова.

Кроме того, в сети появилась информация о якобы отставке министра обороны Украины Рустема Умерова.

В Минобороны Украины сделали заявление на фоне слухов об отставках.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда», – говорится в сообщении.

При этом в Минобороны не уточнили, что именно комментируют.