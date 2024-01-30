СМИ: Участники группы «Би-2» избежали депортации в Россию из Таиланда 30.01.2024, 8:53

Четырех из семи музыкантов отправят в Израиль.

Музыканты из рок-группы «Би-2», которые открыто выступили против войны с Украиной, а на прошлой неделе были задержаны в Таиланде по обвинению в проведении концертов без разрешения на работу, не будут выданы России. С таким утверждением выступило израильское издание Ynet.

Ynet не сообщает, из каких источников получило эту информацию, но утверждает, что после вмешательства МИД Израиля четверо из семи членов группы, имеющие израильские паспорта, уже купили билеты на рейс израильской компании El Al и во вторник отправятся в Израиль.

Издание пишет, что по правилам нарушителя миграционного законодательства выдают в ту страну, по паспорту которой он въехал, и потому поначалу речь шла о выдаче Израилю только одного из лидеров группы, Егора Бортника (Левы, объявлены в России «иноагентом»). Он въехал в Таиланд по израильскому паспорту, а остальные — как утверждается, по российским.

Между тем группа заявляет, что Лева и второй солист Шура (Александр Уман) — не граждане России. Уман — гражданин Австралии.

«Израиль надавил на Таиланд, утверждая, что депортации членов группы в Россию следует избежать из опасений за них», — пишет Ynet.

Поэтому, как утверждает издание, еще трое обладателей израильских паспортов вместе с Бортником отправятся в Израиль, а остальных троих тоже не отправят в Россию.

«Еще один будет депортирован в Австралию, и на данный момент, по всей видимости, никто из семерых членов группы не будет экстрадирован в Россию», — пишет Ynet.