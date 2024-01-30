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Компания Илона Маска впервые вживила чип в мозг человека

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  • 30.01.2024, 9:34
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Компания Илона Маска впервые вживила чип в мозг человека

Что это даст?

В мире первый человек получил имплант от стартапа мозгового чипа, разработанного компанией Neuralink, соучредителем которой является американский миллиардер Илон Маск.

Он призван дать возможность людям с параличом всех конечностей своими мыслями управлять устройствами.

Об этом Маск сообщил в соцсети Х. По его словам, показатели работы прибора выглядят обнадеживающими.

«Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление проходит хорошо», – написал он.

Агентство Reuters добавило, что в прошлом году Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США позволило компании провести первое испытание импланта на людях.

Исследование от стартапа Neuralink – испытание его беспроводного интерфейса «мозг – компьютер» для оценки безопасности импланта и хирургического робота.

Согласно вебсайту компании, исследование оценит функциональность интерфейса, позволяющего людям с тетраплегией (паралич всех четырех конечностей) своими мыслями управлять устройствами.

Набор добровольцев для клинических испытаний по внедрению имплантов в мозг компания приступила в сентябре 2023 года.

Neuralink – американская компания, разрабатывающая мозговые импланты, которые станут интерфейсом для взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Созданная при участии Илона Маска, она начала свою деятельность в 2016 году. Ее представили в марте 2017 года.

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