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«Зеркало недели» опубликовало свою версию «отставки» Залужного

  • 30.01.2024, 10:47
  • 3,014
«Зеркало недели» опубликовало свою версию «отставки» Залужного
Валерий Залужный

Зеленский лично встретился с главнокомандующим ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предложил тому уйти в отставку. Об этом в понедельник, 29 января, сообщило «Зеркало недели» со ссылкой на источники в Офисе президента и окружении Залужного.

«Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать, — цитирует «Зеркало недели» свои источники.

Как сообщается, Залужный не писал и не собирается писать заявление об отставке. «Зеркало недели» отмечает, что для снятия Залужного с должности указом президента необходимо представление министра обороны Рустема Умерова.

Согласно этой информации, Залужный не получил предложения о другой «адекватной» должности.

«Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника», — приводит медиа слова своего источника.

29 января СМИ сообщили о вероятном увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. В Минобороны Украины эту информацию опровергли.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров также опроверг эти сообщения. Зеленский в вечернем обращении не упомянул эти слухи.

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