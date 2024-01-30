Орбана додавили Андрей Коваленко, «Апостроф»

30.01.2024, 11:34

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Виктор Орбан

Что заставило Будапешт изменить позицию по Украине?

В понедельник, 29 января, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приехал в Ужгород, где провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Сийярто, который раньше не испытывал никаких добрых чувств к Украине, на этот раз рассыпался в комплиментах. Более того, чиновник приближенный к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану заявил, что Венгрия не будет препятствовать выделению Украине помощи от ЕС. Почему Венгрия изменила свою позицию по отношению к Украине?

Визит главы МИД Венгрии в Украину готовился заранее. Еще 19 января Андрей Ермак созвонился с Сийярто по телефону.

«Мы настроены на открытый диалог по обсуждению двусторонних отношений между нашими государствами», - подчеркнул тогда Андрей Ермак.

«Мы, конечно, не изменим нашу миротворческую позицию, но я с нетерпением жду нашу личную встречу в январе, когда мы будем иметь возможность обсудить актуальные двусторонние вопросы», – отметил в ответ Сийярто.

Цель встречи тоже тогда озвучивалась. Украина заинтересована в получении помощи от ЕС в сумме 50 млрд евро и в начале переговоров о вступлении в Евросоюз. Оба эти кейса, как известно, заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем. Также обсудили продвижение Украины на евроинтеграционном пути», – указал Ермак после телефонного разговора с Сийярто.

И вот, в понедельник, 29 января, Петер Сийярто приехал в Ужгород. Но уже на КПП при переходе венгерско-украинской границы он начал рассыпаться в любезностях главе Закарпатской области Виктору Миките.

По словам главы венгерского МИД, Микита «принес в Закарпатье совершенно новый подход: культуру примирения, чтобы украинцы и венгры могли жить рядом в мире и согласии».

В Ужгороде Сийярто ждали Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак. Как сообщили в Офисе президента Украины, «ожидается откровенный и конструктивный диалог для налаживания отношений между государствами».

О том, что переговоры будут иметь позитивный результат в отношении выделения Украине финансовой помощи от ЕС стало известно заранее.

Как сообщило издание Reuters, Венгрия официально заявила о готовности к компромиссу, который позволит профинансировать пакет помощи Украине от Евросоюза в сумме 50 млрд евро. Брюссель получил соответствующее письмо от правительства Венгрии о том, что принципиальное согласие есть и Будапешт блокировать помощь не будет.

Возникает вопрос, что сподвигло Орбана снять блокировку.

Информагентство Financal Times, накануне написало со ссылкой на свои источники о том, что ЕС якобы подготовил план экономических санкций против Будапешта, если он и дальше будет блокировать поддержку Украины. Цель санкций – нанести вред экономике Венгрии и таким образом заставить ее снять вето. Правда, позже в ЕС опровергли, что согласовали удар по экономике Венгрии. Собеседник агентства сказал, что «приведенный в материале план является справочной запиской, написанной Секретариатом совета под свою ответственность, которая описывает текущее состояние венгерской экономики».

«Я думаю, что этот план ЕС был реальным, - говорит в комментарии «Апострофу» политолог Виталий Кулик, - Евросоюз намерен был ограничить Будапешту финансовую помощь по многим программам, а дальше исключить Венгрию от приема решений в ЕС. А как только ЕС бы это откатал, то возможен был полный бан Венгрии».

По словам эксперта, это бы повлияло на население Венгрии и на рейтинги самого Орбана.

Такого же мнения придерживается и эксперт-международник Владимир Воля: «Угрозы дестабилизировать экономику Венгрии были вполне допустимы. Орбану тогда пришлось бы очень нелегко. Это отразилось бы на общественно-политической обстановке в стране и на рейтингах партии Орбана».

«На мой взгляд, позиция Орбана изменилась еще 14 декабря на Совете ЕС, когда его отправили считать воробьев, - поясняет Владимир Воля, - Орбан тогда уже понял, что может стать нерукопожатным даже среди членов ЕС и вынужден считаться с главами европейских государств».

Владимир Воля считает, что Орбан согласился снять блокировку помощи для Украины, поскольку не захотел быть в Евросоюзе «троянским конем» Путина.

«Правда, соглашаясь разблокировать нам помощь, Орбан пытается сохранить лицо перед своим электоратом. Его советник заявил, что Венгрия идет на уступки, но на определенных условиях», - говорит Владимир Воля.

«Помощь Украине рассчитана на 3 года и Орбан предлагает голосовать за не сразу пакетом, а ежегодно, допуская, таким образом, что он будет ежегодно торговаться. Однако, насколько мне известно, ЕС хоть и согласился, но придумал уже против этого предохранители», - говорит Виталий Кулик.

По словам политолога, Орбан, пытаясь сохранить лицо перед своими избирателями уже начал проводить пропагандистскую кампанию.

«В венгерских изданиях, подконтрольных Орбану, уже появились материалы с контекстом: «Мы пошли на уступки ради европейского единства», - резюмирует Виталий Кулик.

Версию о том, что Орбан поддался давлению ЕС косвенно подтвердил после окончания переговоров на совместной пресс-конференции Петер Сийярто. Он заявил: «Что касается 50 миллиардов Украины, это не двусторонние договоренности. Этот вопрос мы будем обсуждать в Брюсселе».

Андрей Коваленко, «Апостроф»