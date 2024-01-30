«Феерический идиот»: под Авдеевкой ликвидировали «уникального» оккупанта 30.01.2024, 12:58

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По иронии судьбы он был родом из этого города.

В ходе боевых действий на Донбассе погиб российский оккупант из Авдеевки Артем Евдокимов, который еще в 2014 году перешел на сторону России.

Он хотел «освободить» город, однако по иронии судьбы погиб именно под Авдеевкой, подорвавшись на мине.

Журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале опубликовал некролог российских СМИ о гибели оккупанта, называя его «феерическим идиотом», поскольку так называемое «освобождение» российской армией превратилось в тотальное уничтожение города, на который россияне сбрасывают авиационные бомбы и обстреливают ствольной артиллерией.

«В какой «освобожденный город» ты мечтал вернуться? Ты видел, что осталось от Авдеевки? Там теперь 300 жителей и ни одного целого дома. Некуда возвращаться больше», - пишет Казанский.