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Воплощение мема

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  • Денис Казанский
  • 30.01.2024, 13:36
  • 2,826
Воплощение мема

Риэлторы в Мариуполе продают россиянам квартиры прямо с личными вещами жителей.

Российские блогеры выложили потрясающее по своему людоедству и цинизму интервью с риэлторами из Мариуполя, которые продают россиянам разбитые и брошенные квартиры жителей города.

Такие квартиры у них называются «разрушками». Их продают прямо с личными вещами хозяев. Стервятники с восторгом показывают брошенные детские манежи, игрушки и мебель. Уверяют, что такая покупка – очень выгодное и перспективное вложение.

Буквальное воплощение мема «Хорошо, что хозяев расстреляли». И по-прежнему не устаю удивляться, что они все это выкладывают и снимают сами, даже не понимая, насколько адово все это выглядит.

Денис Казанский, Telegram

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