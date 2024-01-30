Воплощение мема 1 Денис Казанский

30.01.2024, 13:36

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Риэлторы в Мариуполе продают россиянам квартиры прямо с личными вещами жителей.

Российские блогеры выложили потрясающее по своему людоедству и цинизму интервью с риэлторами из Мариуполя, которые продают россиянам разбитые и брошенные квартиры жителей города.

Такие квартиры у них называются «разрушками». Их продают прямо с личными вещами хозяев. Стервятники с восторгом показывают брошенные детские манежи, игрушки и мебель. Уверяют, что такая покупка – очень выгодное и перспективное вложение.

Буквальное воплощение мема «Хорошо, что хозяев расстреляли». И по-прежнему не устаю удивляться, что они все это выкладывают и снимают сами, даже не понимая, насколько адово все это выглядит.

Денис Казанский, Telegram