О чем говорит история с «отставкой Залужного»? 3 Владимир Фесенко

30.01.2024, 13:59

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Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Похожий «кейс» уже был.

Эта история с «отставкой Залужного», которая не подтвердилась, очень мне напомнила историю с отставкой Алексея Резникова с должности министра обороны.

Первый раз Резникова отправляли в отставку примерно год назад. Кстати, тогда его потенциальным преемником называли Кирилла Буданова (как и сейчас в случае с Залужным). Но тогда это не произошло, как и сейчас с Залужным.

Затем летом прошлого года началась вторая волна той эпопеи.

И тогда были слухи, что Резникову предлагали должность посла (как якобы и сейчас Залужному). В конце концов, эта эпопея завершилась отставкой Резникова тогда, когда наконец нашли ему приемлемую замену.

Нечто подобное может быть и с отставкой Валерия Залужного.

29 января, возможно, была неудачная репетиция его отставки. Как сообщают некоторые источники, ему предлагали «что-то другое», он отказался. Но, с очень высокой вероятностью, это не последняя такая попытка. Возможно, это произойдет, когда найдется «преемник», который согласится заменить Залужного на посту командующего ВСУ.

То есть отставка Залужного — это лишь вопрос времени и обстоятельств.

Что касается обстоятельств, то это — ситуация на фронте, которая вряд ли будет улучшаться, активность Залужного в соцсетях, и, особенно, политическая активность и «болтливость» его окружения.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»