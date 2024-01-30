Орбан назвал условие, при котором разблокирует €50 миллиардов для Украины 7 30.01.2024, 15:11

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Будапешт готов к компромиссу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов к компромиссу по 50 млрд евро для Украины при условии ежегодного голосования по продлению финансирования.

В интервью французскому Le Point он пояснил, что Венгрия не согласна ни с поправками в бюджет ЕС, ни с тем, что ЕС должен предоставить Украине 50 млрд евро, что, по мнению Орбана, является «огромной суммой». Также Будапешт не готов «подписываться» под тем, чтобы выделять Украине эти средства раз в четыре года.

«Но пусть будет так: Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если они гарантируют, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет», - сказал Орбан.

Венгерский премьер также отметил, что ежегодное решение о продлении помощи Украине «должно быть единогласным». Также он пожаловался на то, что его требование интерпретируется некоторыми странами-членами ЕС, как попытка шантажа.