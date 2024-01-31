«Кончайте тут дурака валять»: Шойгу пришел в бешенство из-за провала плана по артиллерии 6 31.01.2024, 10:26

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Глава Минобороны РФ набросился на руководство завода «Уралтрансмаш».

В России срываются сроки производства артиллерийских комплексов. Это обнаружилось в ходе визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш»).

Шойгу проверял выполнение гособоронзаказа и раскритиковал гендиректора предприятия Олега Емельянова за затягивание сроков, следует из сообщения военного ведомства РФ.

«Cлушай, вы кончайте тут дурака валять, ребята. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — сказал Шойгу, обращаясь к руководству завода.

Министр РФ напомнил, что нарастить производство самоходной артиллерии поручил президент России. Шойгу потребовал в течение недели предоставить ему доклад о том, как планируется выйти на установленные поручением главы государства показатели.

«Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям «Мста» уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам», — отметил Шойгу.

Также глава военного ведомства сообщил, что Минобороны подпишет долгосрочный контракт на новейшие самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ».