Второй фронт открыт: в России паника из-за атак дронов на нефтяные заводы 2 31.01.2024, 10:57

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Ущерб на миллионы, россияне ждут топливный коллапс.

Равномерно война перемещается на местность России, и это неизбежный процесс, который будет только возрастать в собственной геометрической прогрессии. Беспилотники, летающие над головой, горящие военные и промышленные объекты становятся все более привычным явлением, заставляя рядовых россиян обратить внимание на войну, которую многие предпочитают игнорировать.

За последние недели Украина собственными силами повлекла за собой хаос в нефтеперерабатывающей инфраструктуре России. И сделала это так, что россияне уже готовятся к возможным проблемам поставки топлива.

Как Украина планомерно выбивает нефтяные мощности России, говорится в материале OBOZ.UA.

Симметричный ответ

Беспилотники нанесли удар по нескольким сверхважным нефтяным объектам в РФ, нанеся большие проблемы в их работе. Вдобавок из-за аварии и санкции на длительный период вышел из строя нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа. Таким образом, отрасль, которую агрессор считает опорой своей экономики и войны, ждут трудные времена. Ведь в зоне действия украинских дронов сейчас находятся 18 российских НПЗ.

Эти атаки являются ответом Украины на аналогичные атаки россиян и направлены на лишение Кремля миллиардов долларов доходов, которые он использует для финансирования войны. Ведь около половины экспортных доходов России в прошлом году было получено из-за продажи нефти.

Еще одна цель таких украинских атак — выведение из строя важной инфраструктуры, задействованной в военном направлении, ведь российские НПЗ активно поставляют свою продукцию для нужд своей армии. Учитывая соотношение стоимости беспилотников и атакуемых ими объектов, попытки, безусловно, будут продолжаться и дальше.

Что уже атаковано

Нефтяной терминал в Санкт-Петербурге – родном городе Путина. Это ударные БПлА достигли Ленинградской области. Отметим, что «Петербургский нефтяной терминал» – крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Главный нефтяной терминал «Новатек» Усть-Луга на Балтийском море, который поставляет топливо для российской армии. Усть-Луга для нынешней России очень важна. На Балтике это один из двух главных портов откуда российская нефть и нефтепродукты отправляются за границу. Здесь перерабатывают газовый конденсат, получающий сырье для нефтехимии, бензин и другие ценные продукты, отправляемые морем преимущественно в Азию, где против них не введены санкции. Сокращение или уничтожение потенциала этого порта из-за таких ударов приведет к потере более 40% российского нефтяного экспорта.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод на Черном море компании «Роснефть», прекративший переработку нефти после пожара. Из-за атаки неподалеку был вынужден закрыться аэропорт в Сочи – любимом курорте Путина. Он производит нефть, мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы, а также поставляет топливо российской армии и за границу – в основном в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть» в Ярославле – одно из крупнейших предприятий по производству нефтепродуктов в РФ. Беспилотник упал возле установки гидрокрекинга, используемой для переработки нефти в бензин и другое топливо. Это первый случай, когда беспилотник достигает Ярославской области. При этом следует отметить стратегическую важность Ярославского НПЗ. Он кроме других нефтепродуктов выпускает изопарафиновую основу для производства масел. При выходе из строя установки в Ярославле промышленность и транспорт в России очень скоро могут получить большие проблемы.

Последняя зафиксированная атака произошла 30 января на нефтебазу компании АО «Калуганефтепродукт», которую в России называют одной из ведущих нефтяных компаний. Она ходит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

«Еще несколько аналогичных действий на других НПЗ – и топливный кризис весной гарантирован», – так прокомментировал последние атаки дронов по территории РФ российский блогер Анатолий Несмиян.

Со своей стороны Минэнерго РФ официально заявило, что на фоне «аварий» на объектах ТЭК, в ближайшее время будет снижен экспорт топлива.

Санкции также наносят свои удары

ЛУКОЙЛ стал первой большой жертвой западных санкций по нефтепереработке среди РФ. Его Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в стране, из-за аварии полностью остановил две ключевые установки для производства бензина, починить которые без импортного оборудования невозможно. В результате в РФ резко сократилась выработка высокооктанового бензина. Нефтекомпания уже остановила продажу бензина АИ-95 на бирже.

Россиянам теперь придется искать замену западному оборудованию, а в условиях санкций это достаточно проблематично. Для возобновления работы этому НПЗ нужно как минимум 1,5-2 месяца, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Паника делает свое

Россияне, похоже, все больше озабочены последними атаками. Уже через несколько дней после удара под Санкт-Петербургом местные власти предупредили о дальнейших подобных инцидентах.

«На объектах критической инфраструктуры во всех районах объявлен режим повышенной готовности», - сообщила пресс-служба Ленинградской области.

Минэнерго агрессора предлагает ввести зону ограничения полетов воздушных судов и других летательных аппаратов над объектами топливно-энергетического комплекса. Кроме того, в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях по ночам отключают мобильный интернет 4G – у всех операторов, с 23:00 до 6:00. Это делает уже Минобороны РФ – причина кроется в недавних атаках дронов. Таким образом россияне надеются лучше «глушить» БПлА.

Опасения Запада

Украина имеет право бить по России в ответ на вторжение, но Запад против использования при этом своего переданного оружия. О том, что такое обещание существует, с начала войны не раз говорили представители Украины и Запада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о договоренностях с США не использовать ракетные системы HIMARS и ATACMS по территории РФ. Очевидно, что подобные договоренности существуют между Украиной и другими странами.

Между тем, согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет право защищаться, в том числе нанося удары по территории агрессора. В этой статье за странами закреплено право на «самооборону, если произойдет вооруженное нападение».

«Мероприятие имеет право помочь Украине оружием, даже если защита страны потребует нападения на территорию агрессора», - уверен Майкл Кларк, бывший директор аналитического центра Royal United Services Institute в Великобритании. Другими словами, удар по России западным оружием не был бы нарушением Устава ООН.

«Осторожность Запада в этом вопросе объясняется стремлением ограничить масштаб войны», - считает Кларк.

Желание не допустить этого привело к тому, что западные страны не только не поставляют Украине определенные виды оружия, но и ограничивают радиус действия поставленного, говорит французский политолог, глава Центра изучения и исследования политических решений Никола Тензер.

«Все дальнобойные ракеты, передавшие Украину, ограничены в радиусе действия», – констатирует Тензер. В качестве примера он привел французские крылатые ракеты Scalp EG, которые, по словам эксперта, могут достичь целей на расстоянии 450 километров, но дальность переданных Украине – 250 километров.

Именно поэтому Германия не передает свои ракеты «Taurus, более эффективные, чем Scalp и Storm Shadow». Ведь они могут разрушить Керченский мост чем обычно Украина и воспользовалась бы, но немцы все еще озабочены реакцией Путина.

Профессор Гамбургского университета, эксперт по международному праву Штефан Отер уверен, что у РФ не будет оснований обвинить Запад, если Украина ударит по территории агрессора переданным оружием.

«Для вопроса об участии в войне не имеет значения, нанесены удары по оккупированным Россией территориям или по соседним регионам России, ведь украинцы используют эти действия в рамках самообороны», - говорит эксперт.

В нынешних условиях отмена западных ограничений выглядит маловероятной. И хотя эти ограничения носят политический характер, они серьезно ограничивают Украину в самозащите, ведь украинские дроны не могут уничтожить целый российский нефтеперерабатывающий завод. В то же время, это легко могут сделать дальнобойные ракеты.

Ответ пока отрицательный

«СОУ выбрали новую тактику – нанесение ударов в глубь РФ именно по НПЗ. Это стремление влиять на логистику поставок врага и попытку создать дефицит горюче-смазочных материалов», – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Применение Украиной дронов против тыловых объектов на территории РФ действительно стало проблемой для наших врагов. Это показывает тот факт, что мы имеем возможность влиять на глубокий их тыл. В то же время следует отметить, что разрушительная сила дрона имеет ограничения. Реально ситуацию можно изменить только с помощью дальнобойных ракет. Их применение по российским стратегическим объектам было бы гораздо более эффективным. Но пока наши западные партнеры согласились на это. Возможно, в будущем все это изменится, но пока, мы не можем использовать по территории РФ даже HIMARS. Надеемся, что в этом году этот процесс пойдет для Украины положительно, ведь ситуация на фронте сложная и воевать из-за нехватки боеприпасов все труднее.

Что касается опасения западных политиков какого-либо ответа со стороны России на факт использования переданного оружия, то, по моему мнению, это просто их отговорки. Ничего подобного Россия не будет делать в силу того, что воевать еще и против НАТО, она просто физически не может.

«К сожалению, для нас нынешние западные политики слишком толерантны и пацифистичны. Надеюсь, что это изменится. Некоторые призывы с их стороны есть, но пока это не вышло на официальный уровень», – отмечает Александр Коваленко.