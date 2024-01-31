Старший советник НХК: Когда мы представили доклад, европейским политикам стало стыдно 31.01.2024, 11:33

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Готов ли Запад бороться с обходом антироссийских санкций?

Почему санкции против России, введенные Западом, обходятся? Какую роль в этом играет режим Лукашенко? Какие европейские страны оказались лидерами в нарушении ограничительных мер?

На эти вопросы в своем докладе отвечают эксперты из Норвежского Хельсинкского комитета в сотрудничестве с компанией по анализу рисков Corisk, юридической фирмой Wikborg Rein и Европейским консалтинговым агентством Rud Pedersen.

Эксперты передали доклад гражданской кампании «Европейская Беларусь», которая перевела его с английского на русский язык.

Сайт Charter97.org попросил старшего советника Норвежского Хельсинкского комитета Ивара Дале прокомментировать работу экспертной группы.

— Проделав такую большую работу, ответили ли вы для себя на вопрос: эффективным ли инструментом для давления на российский режим являются санкции?

— Да, конечно. Мы пришли к выводу, что санкции эффективны, и могут стать еще намного эффективнее, если западные страны внимательно следят за теми компаниями, которые используют «дырки» в бюрократии, чтобы продать России санкционные товары.

Здесь больше идет речь про оружие и материалы, которые помогают, даже необходимы для продолжения войны России против Украины.

Нельзя, чтобы Запад одновременно помогал Украине противостоять России, но одновременно обходил собственные санкции.

Важно, чтобы страны СНГ не стали транзитными зонами для аморальных европейцев и Путина. Мы встретились и с представителями Казахстана и Кыргызстана, чтобы узнать их мнение по этой теме. В принципе, все работают против такой практики, но все равно есть примеры, когда это происходит. Но источник этих продуктов — все-таки сам Запад.

— Сегодня очень популярен нарратив (его можно услышать и в западных СМИ), что «санкции совершенно не работают». Может ли это быть элементом российской пропаганды?

— Естественно. Стоит почитать несколько твитов от российского МИДа. Там есть целая тема о том, как санкции не работают. А серьезный анализ показывает обратное. Главное, чтобы мы все поняли, в каких точках санкции не работают, улучшили систему.

— В докладе много говорится и о режиме Лукашенко. Какие шаги должен предпринять Запад, чтобы исключить Беларусь из схем обхода антироссийских санкций?

— С властями стран Центральной Азии и Кавказа можно встретиться и поговорить на различных конференции. Даже мы как НГО можем зайти в посольство и задавать вопросы. Они заинтересованы в спокойных отношениях с Россией, но полностью понимают положение Украины. Ведь они сами могут стать жертвами российского вторжения. С Лукашенко или представителями официальной Беларуси, к сожалению, такого невозможно.

— Есть ли у Запада политическая воля работать над гармонизацией санкционного режима и его усилением?

— Когда мы начали ходить западным офисам с нашим расследованием, очень быстро стало ясно, что есть заинтересованность. Всем стыдно, никто не хочет быть связан с такими «делишками», как обход санкции. Все знают, что происходит в Украине. Европейские политики знают многих украинцев.

В ЕС теперь заработал сайт, где можно анонимно сообщить о фактах нарушений санкции со стороны европейского бизнеса.

— В докладе есть очень интересный вывод: обход или помощь в обходе антироссийских санкций, могут рассматриваться как пособничество в совершении преступлений против человечности в Украине. Насколько, по вашему мнению, велика возможность того, что такие судебные процессы появятся в будущем?

— Мы говорили с юристами, нарушение санкций, заработок на трагедии украинцев, это не только позорно, но и криминально.

В первые дни, конечно, были те, кто не знал правил. А теперь мало кто может сказать, что не слышал о них. И тогда в этих действиях есть намерение. Это гораздо серьезнее.

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