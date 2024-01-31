Дроны масированно атаковали Белгородскую область РФ 31.01.2024, 14:28

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иллюстративное фото

Восемь населенных пунктов остались без света.

В Российской Федерации снова заявили об атаке беспилотников. На этот раз взрывы слышали в приграничном селе Тишанка и на хуторе Панков Белгородской области.

Об этом в среду, 31 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Традиционно российские оккупанты обвинили в атаке дронов украинские Вооруженные силы.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.

По информации Гладкова, в результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи.

Кроме того, он отметил, что в ближайшее время российские аварийные службы начнут ликвидацию последствий.

Впоследствии губернатор области заявил об атаке БПЛА на хутор Панков Шебекинского городского округа.

По его словам, пострадавших нет, однако повреждена линия электропередачи. Под отключение попали абоненты восьми населенных пунктов, в частности поселков Красное, Первомайское, Ленинское, хуторов Марьино, Мухин, Панков, сел Вознесеновка и Нежеголь.

Гладков добавил, что оперативные и аварийные службы начнут ликвидацию последствий после согласования с Министерством обороны.