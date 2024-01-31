WP: Зеленский решил уволить Залужного из-за разногласий по мобилизации 11 31.01.2024, 14:44

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Чем отличаются планы президента Украины и главнокомандующего ВСУ?

В понедельник, 29 января, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным между ними возникли разногласия из-за разных взглядов относительно того, сколько военнослужащих Украине нужно мобилизовать в этом году, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания отмечают, что Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч человек, цифру, которую Зеленский считал нецелесообразной, учитывая дефицит формы, оружия и учебных помещений, а также потенциальные проблемы, связанные с мобилизацией.

Кроме того, Зеленский публично заявил, что Украине не хватает средств, чтобы осуществлять выплаты такому количеству призывников.

При этом Залужный ответил, что Украине не хватает сил из-за роста потерь. Кроме того, стране нужно ответить на 400 тысяч новых солдат, которых Россия планирует мобилизовать.

Источник заявил, что Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от войны, а международная поддержка Украины замедлилась, поэтому новый главнокомандующий может «оживить» ситуацию.

По словам собеседника WP, ожидается также отстранение старших членов штаба Залужного.

Слухи об увольнении Валерия Залужного — что известно

29 января СМИ сообщили о вероятном увольнении Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Минобороны опровергло эту информацию.

В тот же день эти сообщения опроверг и пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Сам Зеленский в своем вечернем об отставке Залужного не упомянул.

Издание The Economist отметило, что Залужному предложили должность секретаря Совета национальной безопасности, однако он отказался.

В то же время, по данным The New York Times, президент Украины планировал уволить Залужного, но изменил решение после того, как информация попала в СМИ.