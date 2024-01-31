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Литва ужесточит проверку въезжающих в страну белорусов

  • 31.01.2024, 15:36
  • 1,670
Литва ужесточит проверку въезжающих в страну белорусов

Подробности.

Правительство Литвы 31 января одобрило предложение продлить ограничения, действующие в отношении граждан России, до 2 мая 2025 года и ужесточить проверку прибывающих в страну белорусов, пишет LRT.

В случаях, когда граждане Беларуси прибывают по шенгенской визе, предлагается проводить дополнительную оценку риска, чтобы определить, какую угрозу их прибытие представляет для общественного порядка, внутренней безопасности, здоровья населения или международных отношений.

Напомним, в прошлом году Сейм принял закон об ограничительных мерах для граждан России и Беларуси, однако для последних были введены меньшие ограничения.

Россияне и белорусы лишены возможности получать литовские визы и статус электронного резидента, а гражданам России созданы дополнительные трудности при въезде в Литву, приобретении недвижимости, их заявления на получение вида на жительство в Литве временно отклоняются.

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