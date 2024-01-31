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Делом о депортации участников «Би-2» займется Совбез Таиланда

  • 31.01.2024, 20:07
  • 2,958
Делом о депортации участников «Би-2» займется Совбез Таиланда

Обещают не высылать в Россию.

Совет национальной безопасности Таиланда устанавливает обстоятельства, при которых участники группы «Би-2» нарушили законодательство страны, проведя концерты без разрешения на работу, передает Bangkok Post.

«Если люди не делают ничего плохого, мы не можем их экстрадировать. Это регулируется международным правом. Но если они являются правонарушителями, необходимо принять меры», — сообщил глава таиландского МИД Панпри Пхиттханукона.

Заместитель начальника иммиграционной полиции Таиланда генерал-майор Пантама Нутнарот, в свою очередь, отметил, что музыканты были арестованы в полном соответствии с законом и процедурой, и исключил политический фактор. При этом он сомневается, что кто-либо из участников группы будет экстрадирован в Россию.

«Те, кто разыскивается по политическим или иным причинам, не будут отправлены обратно в Россию», — цитирует его издание.

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