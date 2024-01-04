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Визовые центры Польши подняли цены на услуги для белорусов

  • 4.01.2024, 9:35
Визовые центры Польши подняли цены на услуги для белорусов

На некоторые позиции — почти вдвое.

Визовый центр Польши в Беларуси с начала 2024 года увеличил стоимость на некоторые услуги, обратил внимание CityDog.io. Вот что изменилось.

В частности, цены подняли на самые распространенные дополнительные услуги визового центра:

заполнение визовой анкеты — 21 рубль (было 19 рублей);

SMS-оповещение о готовности паспорта — 7 рублей (было 6 рублей);

курьерская доставка готового паспорта (Зона 1) — 22 рубля (было 19 рублей);

подача документов на визу посредством курьерской доставки (Зона 1) — 80 рублей (было 55 рублей).

С полным перечнем новых расценок можно ознакомиться по (ссылке https://visa.vfsglobal.com/blr/ru/pol/additional-services).

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