СМИ: В России арестован высокопоставленный сотрудник ФСБ 1 4.01.2024, 11:31

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Он был причастен к закупкам катеров, яхт и не только.

Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ сообщил об аресте еще одного высокопоставленного сотрудника ФСБ. В СИЗО отправлен представитель известной своими дорогостоящими госзаказами (для обеспечения высшего руководства ФСБ) войсковой части №55056 ФСБ Сергей Паротиков. Он еще известен благодаря своей дочери звезде шоу «Голос».

В апреле 2023 года было возбуждено дело о хищениях при закупке для нужд ФСБ РФ дорогостоящих раций. Были задержаны пять представителей фирм-подрядчиков. Все они признали свою вину и им была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Предприниматели дружно дали показания, что организовал схемы хищений 44-летний замначальника одного из отделов в/ч 55056 ФСБ РФ Сергей Паротиков. Он был арестован.

В ходе допроса у Паротикова интересовались его руководителем – начальником 3 отдела 1-о службы воинской части Александром Бекреневым. Однако, Паротиков вину не признает.

В/ч 55056 не раз фигурировала в СМИ из-за дорогостоящих закупок.

Например, в тендерах, проводимых в/ч 55056, журналисты находили скутер Suzuki за полмиллиона рублей, «патрульный катер» со стереосистемой, ЖК-телевизором, подсветкой кровати и тонированными стеклами за 22 миллиона рублей, два автомобиля Mercedes S 350 L 4matic за 5,5 млн руб. и Mercedes S 500 L 4matic за 6,1 миллионов рублей. Или же были такие заказы, как закупка гравировального оборудования, 168 ледорубов со сменными клювами, зажимы для галстуков за 2,1 миллиона рублей, 300 штук «эмблем ФСБ в рамках» за 442,5 тысячи рублей.

Кроме работы над поставками раций и катеров-яхт высшим чинам Сергей Паротиков проводил много времени на льду — он нападающий команды «Бастион» Офицерской хоккейной лиги.

А еще сотрудника ФСБ любит позировать с дочерью — восходящей звездой эстрады. 21-летняя участница шоу «Голос. Дети» Мария Паротикова уже довольно известна в творческих кругах, играет в мюзиклах, представлениях и записывает песни.

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