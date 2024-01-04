«Беларусбанк» вводит ограничения для некоторых клиентов
- 4.01.2024, 11:32
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Они касаются платежных карт.
«Беларусбанк» объявил, что вводит минимальные суммы по некоторым операциям с платежными картами. Новшество заработает с 5 февраля.
Как сообщается на сайте финучреждения, с 5 февраля банк устанавливает минимальную сумму по некоторым операциям с карточками. Это будет 1 белорусский рубль, доллар, евро, российский рубль или юань. Такие лимиты установят по операциям с использованием карточек «Беларусбанка» в устройствах других финучреждений. Это:
- перечисление (перевод) денег со счета, к которому оформлена карточка банка;
- зачисление денег на счет, к которому оформлена карточка банка, перечисленных из-за границы.
При этом владельцам счетов разрешили самостоятельно устанавливать в отделении банка некоторые ограничения:
- на расходные операции по дополнительным карточкам, выпущенным клиентам клуба «Зебра»;
- на операции покупки с выдачей наличных по дополнительным карточкам, выпущенным по услугам «Карта учащегося» и клиентам «Зебра», а также по международным корпоративным карточкам банка.