Кремль в сложной ситуации: раскол в России усиливается

Кремль в сложной ситуации: раскол в России усиливается3
- 4.01.2024, 14:55
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Эксперт раскрыл главную интригу в сомнениях главы РФ.
Путин – на распутье. В своей новогодней речи он не упоминал о войне, но затем 1 января сразу же встретился с военными.
Российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов озвучил «24 Каналу» мнение, что Путин разрывается между войной и миром. Кроме того, Путин пытается убедить Запад предать Украину.
Запрос «мирных» россиян
Галлямов рассказал, что большинство россиян уже не хотят слышать о войне. Они хотят, чтобы она просто закончилась. У Путина впереди выборы и он не хотел раздражать электорат темой войны в праздничный для них день. Потому и выступал прямо на фоне кремлевской стены и елок.
«Он не мог себе позволить такую милитаризацию, как в прошлом году, на фоне военных» – отметил российский оппозиционный политолог.
Запрос Z-патриотов
По его словам, такой речью Путин вызвал у Z-патриотов раздражение. Мол, они там «защищают» Россию, а страна живет мирной жизнью и вообще не упоминает о войне. Чтобы удовлетворить запрос этой части общества, Путин уже 1 января провел сразу 2 мероприятия с военными.
«Путин не может их проигнорировать. Вот он и дергается, пытается усидеть на 2 стульях одновременно, но стулья разъезжаются. Он не вспоминает о войне, но намекает на нее. Мол, мы «защитники отечества», но не привязываемся к теме войны», – заметил Галлямов.
Выборы – это референдум о мире или войне
Как он отметил, выборы «президента» России в марте – это действительно не выборы Путина. Это референдум – опрос о том, россияне за войну или против нее. Путин потому и дергается между 2 огней, потому что хочет выглядеть «хорошим» в глазах каждого.
«Путин не хочет, чтобы выборы стали вопросом выбора между войной и миром. В этом проблема», – подчеркнул российский оппозиционный политолог.