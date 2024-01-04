В Жлобинском райисполкоме репрессирован начальник 4 4.01.2024, 16:23

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Евгений Ахременко

Глава отдела спорта и туризма получил 15 суток.

О задержании начальника отдела спорта и туризма Жлобинского райисполкома Евгения Ахременко 3 января сообщил тг-канал Free Zhlobin.

Как пояснила «Флагштоку» редакция паблика, задержание прошло на прошедшей неделе, то есть с 26 по 29 декабря. Причиной стали подписки чиновника в соцсетях. Получил он 15 суток по административной статье.

Бывший начальник отдела спорта и туризма Жлобинского райисполкома Евгений Ахременко (источник: «Новы дзень»)

Журналисты позвонили по служебному номеру начальника отдела спорта и туризма Жлобинского райисполкома.

На сайте «Жлобинщина спортивная и туристическая» Ахременко еще присутствует в качестве руководителя

«Его нету и не будет уже. Он не работает уже тут. С начала нового года не работает».

В 2019 году Ахременко занимал должность заведующего сектором спорта и туризма отдела образования, спорта и туризма Жлобинского райисполкома, как минимум в 2021 году стал начальником профильного отдела. По информации сайта chinovniki.info в 2019 году Ахременко был заместителем председателя участковой избирательной комиссии участка для голосования № 4 Жлобинского избирательного округа № 40.Выдвигался от провластной Гомельской областной организации Социал-демократическая партия Народного согласия.

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