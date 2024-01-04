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Залужный призвал депутатов Рады идти на фронт

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  • 4.01.2024, 23:05
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Залужный призвал депутатов Рады идти на фронт
Валерий Залужный

Главком ВСУ заявил об этом во время выступления в Верховной раде, где обсуждался закон о мобилизации.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный во время выступления в Верховной раде, где обсуждался закон о мобилизации, заявил о нехватке людей в армии и призвал депутатов первыми идти на фронт. Заседание проходило в закрытом режиме, слова главкома изданию «Новое время» передали несколько депутатов.

«Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы [депутаты] идите сражайтесь, если не обеспечите», — процитировал главкома один из источников.

Также, по словам собеседников издания, Залужный выступил против привлечения заключенных в армию. «Армия это что, для плохих людей? Это не так», — указал главком.

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