Залужный призвал депутатов Рады идти на фронт 4 4.01.2024, 23:05

5,584

Валерий Залужный

Главком ВСУ заявил об этом во время выступления в Верховной раде, где обсуждался закон о мобилизации.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный во время выступления в Верховной раде, где обсуждался закон о мобилизации, заявил о нехватке людей в армии и призвал депутатов первыми идти на фронт. Заседание проходило в закрытом режиме, слова главкома изданию «Новое время» передали несколько депутатов.

«Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы [депутаты] идите сражайтесь, если не обеспечите», — процитировал главкома один из источников.

Также, по словам собеседников издания, Залужный выступил против привлечения заключенных в армию. «Армия это что, для плохих людей? Это не так», — указал главком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».