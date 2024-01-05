Беларусь отозвала посла из Швеции 3 5.01.2024, 17:15

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Дмитрий Мирончик

Временный шведский поверенный также покинул Минск.

После назначения шведского представителя при белорусском демократическом сообществе за рубежом посла Кристины Юханнессон между официальным Минском и Стокгольмом возник дипломатический скандал, сообщает «Радыё Свабода».

Как сообщили в пресс-службе МИД Швеции, «сейчас в Стокгольме для консультаций находится временный поверенный в делах Швеции в Минске. Работа в посольстве Швеции в Минске продолжается в обычном режиме. Сейчас в Минске для консультаций находится посол Беларуси в Стокгольме».

Послом Беларуси в Швеции аккредитован Дмитрий Мирончик.

С 5 сентября 2022 года Ева Сундквист исполняет обязанности временного поверенного в делах Швеции, главы миссии в Минске.

6 ноября в Вильнюсе министр иностранных дел Швеции Тубиас Бильстрем объявил о назначении Кристины Юханнессон, которая ранее работала послом Швеции в Минске, дипломатическим представителем при белорусском демократическом сообществе за рубежом.

Кроме того, Тубиас Бильстрем 6 ноября в интервью Свободе заявил, отвечая на вопрос, признает ли он Светлану Тихановскую избранным президентом:

«Мы признаем ее человеком, который победил на выборах и который по праву должен был стать инаугурированным президентом Беларуси».

Это вызвало недовольство у властей Беларуси, которые отозвали своего посла из Стокгольма и потребовали, чтобы в столицу Швеции для консультаций поехал глава дипломатической миссии этой страны в Минске.

Во внешнеполитическом ведомстве Швеции «Свабодзе» также сообщили, что после нового назначения Кристины Юханнессон МИД Швеции провел переговоры с белорусскими представителями.

«У нас нет конкретных реакций, чтобы поделиться», — сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Швеции.

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