ВОЗ призвала прививаться и носить маски из-за роста заболеваемости COVID 4 5.01.2024, 22:55

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Заболеваемость коронавирусом и гриппом растет в течение двух недель.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 по всему миру следует продолжать носить маски и вакцинироваться, сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter) глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По его словам, заболеваемость коронавирусом и гриппом растет в течение двух недель и, как ожидается, эта тенденция продолжится.

Он призвал проходить тестирование и обращаться за медицинской помощью, напомнив, что лечение от COVID-19 может предотвратить тяжелое течение болезни и летальный исход. Нужно использовать маски, соблюдать дистанцию и убедиться, что у вас и близких сделаны прививки от коронавируса и гриппа, добавил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал власти обеспечить доступ к надежным тестам, лечению и вакцинам, а также продолжить следить за ростом заболеваемости и информировать население.

В Беларуси сейчас циркулируют в основном негриппозные респираторные вирусы, сообщали в Минздраве. При этом заболеваемость растет, в том числе и коронавирусом. Последний раз сведения о заболеваемости COVID-19 власти озвучивали в июле 2022 года. Данные в ВОЗ Беларусь также не предоставляет.

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