Саперы обезвредили боевую часть ракеты «Кинжал» в Киеве 6.01.2024, 2:31

Фотофакт.

В одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Саперы ее обезвредили.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации спасателей, пиротехники мобильного центра быстрого реагирования ГСЧС работали в Шевченковском районе Киева. Они обезвредили боевую часть ракеты «Кинжал»

В ГСЧС уточняют, что иметь дело с разными видами боеприпасов, ракет и взрывных устройств — это будничное дело, которое выполняют для безопасности мирных жителей..

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