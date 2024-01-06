Саперы обезвредили боевую часть ракеты «Кинжал» в Киеве
- 6.01.2024, 2:31
Фотофакт.
В одном из районов Киева обнаружили боевую часть российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Саперы ее обезвредили.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
По информации спасателей, пиротехники мобильного центра быстрого реагирования ГСЧС работали в Шевченковском районе Киева. Они обезвредили боевую часть ракеты «Кинжал»
В ГСЧС уточняют, что иметь дело с разными видами боеприпасов, ракет и взрывных устройств — это будничное дело, которое выполняют для безопасности мирных жителей..