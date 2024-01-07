«Мы замерзаем, жжем дрова на улице, потому что дома холодно» 16 7.01.2024, 14:04

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Российское Подмосковье накрыл коммунальный коллапс.

В подмосковном городе Лыткарино, как и в Подольске, третьи сутки нет отопления. Жители греются, разжигая костры во дворах, сообщает российское издание ASTRA.

«Мы замерзаем, жжем дрова на улице, потому что дома холодно», — говорят местные жители на опубликованном видео.

«На подаче центрального отопления было зафиксировано ухудшение параметров теплоносителя, в связи с чем в системе теплоснабжения произошло понижение температуры в теплоносителе. В настоящий момент работы по восстановлению параметров теплоносителя завершены. В течение двух часов температура стабилизируется и выйдет на нормативные параметры», — заявили в администрации Лыткарино 6 января.

Однако жители рассказывают, что на утро 7 января отопления так и нет.

Отопление также отсутсвует у части жителей в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Химках, Чехове, Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. В СК России проводят проверку.