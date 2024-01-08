В Белгороде объявили эвакуацию детей 1 8.01.2024, 10:30

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Школьников отправят в лагеря.

Белгородских школьников отправят в детские лагеря в Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областях на фоне ракетных атак на город, заявил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, пишет The Moscow Times.

«За последние сутки к нам поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. <…> Формируем группы и будем их уже отправлять», — заявил он.

До этого в ряде городов и районов Белгородской области до 19 января продлили школьные каникулы. Кроме того, была объявлена эвакуация всех желающих жителей Белгорода. По словам Гладкова, власти региона уже вывезли из города около 300 человек, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения на окраине области — в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе. Он пообещал, что белгородцы смогут пребывать в безопасных местах «столько времени, сколько это будет необходимо».

Отметим, Украина наносит удары по объектам военной инфраструктуры российского Белгорода.

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