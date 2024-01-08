В Иране на воздух взлетели сразу 16 кораблей с оружием для хуситов 8.01.2024, 10:35

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Среди наиболее значимых потерь — корабль-шпион.

Израильские СМИ сообщают о мощном взрыве в Иране, повредившем или уничтожившем 16 кораблей Корпуса стражей исламской революции. Среди наиболее значимых потерь и корабль-шпион этой организации, который помогал планировать пиратские акции хуситов в Красном море.

Известно, что после начала очередной войны на Ближнем Востоке, хуситы начали атаковать торговые суда в Красном море, а это так или иначе затрагивает интересы более чем 40 стран и нарушает почти 20% мировых морских перевозок, — заявил в воскресенье 7 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с премьером Катара аль-Тани в Дохе.

«Эти атаки напрямую затронули граждан, грузы и коммерческие интересы более чем 40 стран, они нарушили или перенаправили почти 20% мировых морских перевозок… Это означает, что доставка товаров туда, куда они должны быть отправлены, занимает больше времени. Это увеличивает стоимость, и эти затраты перекладываются на потребителей по всему миру», — сказал он.

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