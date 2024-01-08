В Беларуси «исчезли» полмиллиона работников 8.01.2024, 10:42

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Еще один провальный результат правления Лукашенко.

Занятость в Беларуси падает 12 лет подряд. Сильнее всего пострадало строительство, а также те сферы промышленности, которыми страна когда-то гордилась, пишет издание «Белорусы и рынок».

По данным Белстата, в ноябре ушедшего года в белорусской экономике были заняты 4 млн 140 тыс. человек. Это на 48 тысяч меньше, чем было год назад.

Отметим, что трудоспособного населения в Беларуси насчитывается 5 млн 634 тыс. человек. То есть чуть менее 1,5 млн человек, которые могли бы работать, по разным причинам этого не делают.

Тренд на снижение числа занятых в белорусской экономике начался в 2011 году. Тогда в экономике страны еще трудилось 4 млн 632 тыс. человек — это почти на полмиллиона человек больше, чем занято сейчас. Количество потерянных за 12 лет занятых превышает население всего Бреста или Витебска.

Если мы посмотрим на динамику снижения занятости за последние годы, то увидим, что пик пришелся на позапрошлый год — тогда экономика лишилась сразу 66,7 тыс. тружеников.

Какие отрасли за последние 12 лет избавлялись от кадров?

Статистика Белстата свидетельствует, что антилидером является сфера строительства — в ней в 2011 году было занято 407 тысяч человек, а в 2022 году — только 254 тысячи, что означает сокращение на 37,6%. Почти такое же радикальное падение (36,3%) произошло в отрасли производства транспортных средств.

К сожалению, большие потери понесли и другие высокотехнологичные сферы промышленности, которыми страна гордилась в прошлом. От 27 до 24% своих тружеников потеряли виды деятельности:

«производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки»;

«производство электрооборудования»;

«производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры».

Также заметно меньше в стране осталось швей и металлургов.

За те же 12 лет некоторые сектора нарастили кадры: это ИТ, фармацевтика, производство изделий из дерева и бумаги. Также немного приросло здравоохранение. Самое сильное наращивание кадров (+45%) произошло в отрасли под таинственным названием «Другая профессиональная и научная техническая деятельность» (сюда не входят «исследования и разработки» — они как раз сократились).

А где падала занятость в ушедшем году?

Чтобы понять, как изменялась занятость в 2023 году, обратимся к статистике по принятым и уволенным, которая доступна с января по ноябрь. Выяснится, что сейчас мы имеем противоположную направленность по сравнению с долгосрочными трендами последнего десятилетия.

Лидером по сокращению кадров является отрасль «Информация и связь», которая за 12-летний период, напротив, была среди первых по росту: в 2023 году 39% уволенных в этой отрасли не были замещены новыми нанятыми.

Таких радикальных увольнений ни в одной другой отрасли в минувшем году не наблюдалось, однако довольно заметно урезали штат транспортная и финансовая отрасль — по 20% незамещенных увольнений в каждой. Строительная отрасль на чистой основе уволила 13,7% своих трудящихся.

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