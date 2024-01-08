В Германии фермеры на сотнях тракторов заблокировали дороги по всей стране
- 8.01.2024, 12:52
Акции проходят во всех федеральных землях.
Масштабная забастовка немецких фермеров началась ранним утром в понедельник, 8 января, передает Reuters.
Неделя общенациональных протестов объявлена в ответ на планы правительства ФРГ отменить сельскохозяйственные субсидии.
В соцсетях появились многочисленные видео, на которых видны колонны тракторов и грузовиков, которыми фермеры перекрывают дороги страны.
Акции проходят во всех федеральных землях Германии.