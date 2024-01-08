В Германии фермеры на сотнях тракторов заблокировали дороги по всей стране 8.01.2024, 12:52

Фото: REUTERS

Акции проходят во всех федеральных землях.

Масштабная забастовка немецких фермеров началась ранним утром в понедельник, 8 января, передает Reuters.

Неделя общенациональных протестов объявлена в ответ на планы правительства ФРГ отменить сельскохозяйственные субсидии.

В соцсетях появились многочисленные видео, на которых видны колонны тракторов и грузовиков, которыми фермеры перекрывают дороги страны.

Акции проходят во всех федеральных землях Германии.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

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