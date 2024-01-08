WSJ: Россия разместила ядерное оружие в Беларуси вблизи границ НАТО 6 8.01.2024, 15:09

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Эксперты установили, где его хранят.

Россия разворачивает ядерное оружие в Беларуси рядом с границами НАТО, сообщает The Wall Street Journal.

Заявления диктатора Александра Лукашенко о том, что Россия завершила размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, которые кто-то считал блефом, могут соответствовать действительности, пишет издание.

По крайней мере, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и ранее заявлял, что глава РФ Владимир Путин начал «принимать меры по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси». А в июле 2023 года разведывательное управление Министерства обороны США сообщило, что нет оснований сомневаться в заявлениях Владимира Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.

В США уже называют «вероятного кандидата» для выполнения «новой миссии Беларуси по ядерному обмену с Россией».

Так, Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) проанализировала разведывательные данные из открытых источников, в частности видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, и пришла к выводу, что военный аэродром, расположенный в городе Лида Гродненской области Беларуси и является тем самым пунктом.

«Авиабаза, расположенная в 40 километрах от литовской границы, то единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на выполнение новой миссии Беларуси по «ядерному обмену» с Россией», – пишет WSJ.

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