Начальник штаба «Азова»: Меня волнует вопрос вступления в войну белорусских военных 1 8.01.2024, 22:50

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Богдан «Тавр» Кротевич

Богдан Кротевич не исключает повторное наступление РФ на Киев с территории Беларуси.

Вероятность вступления в войну России против Украины белорусской армии существует, считает начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич (позывной Тавр). Об этом он сказал в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону, фрагмент которого Гордон опубликовал в Telegram.

Кротевич обратил внимание, что сейчас вагнеровцы активно обучают белорусских военных.

«Сейчас игнорируется тема, что вагнеровцев отправили готовить белорусские войска. Меня это достаточно волнует. В российских пабликах [...] эту тему много крутят, у нас в инфопространстве ее нет. Меня волнует вопрос вступления в войну белорусских военнослужащих», – сказал боец.

Гордон уточнил, считает ли Кротевич такой сценарий возможным.

«Я считаю – да, конечно. Меня волнует возможное повторное наступление РФ в направлении Сум, Киева, возможно, на другие направления с территории Беларуси. На это надо обращать внимание», – подчеркнул начальник штаба «Азова».

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