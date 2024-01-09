В Забайкальском крае РФ с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда 9.01.2024, 4:44

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На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда, сообщила компания РЖД.

Пострадавших и угрозы экологии нет, уточнил перевозчик. В связи с произошедшим в РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова, к месту выехали восстановительные поезда со станций «Зилово» и «Шилка». Авария привела к остановке двух пассажирских поездов из Москвы во Владивосток и из Читы в Благовещенск. Причины произошедшего выясняются, добавили в РЖД.

Протяженность Забайкальской железной дороги составляет 3336 км. Она расположена на территории Забайкальского края и Амурской области.

11 ноября 2023 года в Рязанской области грузовой состав — 19 вагонов — сошел с путей после взрыва. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что это произошло из-за «вмешательства посторонних лиц». В результате инцидента помощник машиниста получил незначительные травмы.

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