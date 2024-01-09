закрыть
9 января 2024, вторник, 5:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Забайкальском крае РФ с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда

  • 9.01.2024, 4:44
В Забайкальском крае РФ с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда

Подробности.

На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда, сообщила компания РЖД.

Пострадавших и угрозы экологии нет, уточнил перевозчик. В связи с произошедшим в РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова, к месту выехали восстановительные поезда со станций «Зилово» и «Шилка». Авария привела к остановке двух пассажирских поездов из Москвы во Владивосток и из Читы в Благовещенск. Причины произошедшего выясняются, добавили в РЖД.

Протяженность Забайкальской железной дороги составляет 3336 км. Она расположена на территории Забайкальского края и Амурской области.

11 ноября 2023 года в Рязанской области грузовой состав — 19 вагонов — сошел с путей после взрыва. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что это произошло из-за «вмешательства посторонних лиц». В результате инцидента помощник машиниста получил незначительные травмы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип