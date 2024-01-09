Как быстро очистить телефон, если не хватает памяти 9.01.2024, 12:40

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Удалять ничего не нужно.

Проблема, которая наверняка знакома каждому пользователю смартфонов – не заметил, как память устройства заполнилась. Особенно если это старенькая модель с 64 Гбайт памяти, пишет «Униан».

Чтобы освободить память на смартфоне, сначала, как правило, удаляются или выгружаются видео, потом руки доходят до фото и установленных приложений. Однако на определенном этапе наступает момент, когда удалять уже нечего, а места все равно нет. В этом случае пора чистить кэш мессенджеров.

Память телефона заполнена: что делать

У современных мессенджеров, в том числе Telegram, есть удивительный талант засорять пространство. Зайдите в настройки своего смартфона, изучите расклад по хранилищу – скорее всего, приложение занимает несколько гигабайт.

Все дело в том, что мессенджеры устроены таким образом, что сохраняют все присланные вам медиафайлы во встроенной памяти смартфона. И в этом есть свой «плюс» – это экономит мобильный трафик, но плачевно сказывается на свободном месте в памяти смартфона.

Если вы активный пользователь Телеграмма, зайдите в мессенджер с телефона и выполните следующий порядок действий: «Настройки» → «Данные и память» → «Использование памяти» → «Очистить кэш Telegram».

Подобная чистка ежемесячно гарантирует возвращение нескольких Гбайт памяти. А самое главное – ваши файлы никуда не деваются и если нужно, они прогрузятся снова. Главное – не удалять сами переписки и чаты.

Похожим образом можно проверить настройки в других мессенджерах, даже WhatsApp, и очистить кэш там.

И точно так же можно поступать с TikTok, YouTube и другими приложениями, которые отличаются неуемным аппетитом. По аналогии с мессенджерами, они автоматически загружают контент на ваше устройство, чтобы вы могли листать ленту без рывков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».