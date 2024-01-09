В Южной Корее создадут национальное космическое агентство 9.01.2024, 19:25

Ожидается, что оно начнет работу уже в мае этого года.

Парламент Южной Кореи принял закон о создании национального космического агентства к маю–июню 2024 года, передает Yonhap.

Агентство получит название Корейское аэрокосмическое управление (KASA) по аналогии с американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), пишет Yonhap. Оно будет располагаться в городе Сачхон, находящемся в 296 км к юго-востоку от Сеула. Ожидается, что KASA начнет работу уже в мае—июне.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль высоко оценил принятие данного законопроекта, заявив, что «республика сделала большой шаг на мировой арене в условиях жесткой конкуренции за космические проекты».

В конце 2023 года Южная Корея активизировала космическую программу на фоне успешного запуска первого военного спутника-разведчика «Манригён-1» КНДР. Так, 1 декабря Сеул с помощью Вашингтона вывел на орбиту свой первый военный разведывательный спутник, а к 2025 году планируется запустить в космос еще пять. Их главной целью является отслеживание военной активности КНДР, а также возможность нанести упреждающие удары по ракетным и ядерным объектам Пхеньяна в случае угрозы с его стороны.

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