У Лукашенко повторился тремор 9.01.2024, 23:39

2,246

Видеофакт.

Диктатор Александр Лукашенко выступил на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», состоявшейся во Дворце Республики в Минске.

Узурпатора практически не показывали крупным планом во время выступления. Таким образом лакеи Лукашенко пытались скрыть его очевидные проблемы со здоровьем.

Камера постоянно показывала лица присутствующих в зале, но в одном из эпизодов камера на три секунды все же «поймала» диктатора крупным планом. На видео видно, что у Лукашенко повторился тремор головы.

Это не первый случай, когда Лукашенко появляется перед камерами с трясущейся головой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».