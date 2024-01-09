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У Лукашенко повторился тремор

  • 9.01.2024, 23:39
  • 2,246
У Лукашенко повторился тремор

Видеофакт.

Диктатор Александр Лукашенко выступил на церемонии вручения премии «За духовное возрождение», состоявшейся во Дворце Республики в Минске.

Узурпатора практически не показывали крупным планом во время выступления. Таким образом лакеи Лукашенко пытались скрыть его очевидные проблемы со здоровьем.

Камера постоянно показывала лица присутствующих в зале, но в одном из эпизодов камера на три секунды все же «поймала» диктатора крупным планом. На видео видно, что у Лукашенко повторился тремор головы.

Это не первый случай, когда Лукашенко появляется перед камерами с трясущейся головой.

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