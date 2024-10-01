В США впервые за 47 лет началась массовая забастовка докеров 1 1.10.2024, 17:15

2,066

Последствия коснутся всего мира.

Докеры – сотрудники портов, которые занимаются перевалкой грузов, – на Восточном побережье США объявили массовую забастовку впервые с 1977 года из-за заработной платы и автоматизации. Это может повлечь за собой серьезные сбои в поставках товаров и дефицит, если протесты продлятся несколько недель. Забастовка грозит глобальными сбоями в морской торговле и потерями для экономики США на сумму до 4,5 миллиарда долларов в день.

Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что первая официальная забастовка Международной ассоциации морских судов (ILA) за последние 47 лет.

Контракт между 45 000 докеров, входящими в состав ILA, и портовыми компаниями закончился в полночь, и, несмотря на прогресс в переговорах, соглашения достигнуть не удалось. Рабочие вышли на пикеты в портах Филадельфии, Хьюстона и других городах, требуя честного контракта, включающего в себя повышение заработной платы и гарантии защиты рабочих мест от автоматизации.

Как сообщил президент местного отделения ILA Бойс Батлер, профсоюз выступает против автоматизации, которая может заменить человеческий труд. «Автоматизация вредит семьям, – заявил Батлер, – мы хотим, чтобы компании отплатили рабочим за высокие прибыли, которые они получили во время пандемии».

Профсоюз сначала потребовал повышения зарплат на 77% в течение шести лет, чтобы компенсировать инфляцию и годы незначительных повышений. В то же время Морской альянс США, представляющий интересы портов, предложил повышение на 50% в течение шести лет, но это предложение не удовлетворило рабочих. Основное требование ILA – полный запрет автоматизации портов, поскольку этот вопрос оказывает непосредственное влияние на рабочие места тысяч докеров.

Немедленного влияния стачки на потребителей, по словам экспертов, можно избежать, поскольку большинство розничных торговцев заранее накопили запасы товаров перед праздничным сезоном. Однако, если забастовка продлится больше нескольких недель, это приведет к серьезным сбоям в поставках, особенно в пиковый период новогодних праздников. Задержки могут коснуться не только игрушек и техники, но и важных продуктов, таких как кофейные зерна, фрукты и другие скоропортящиеся товары.

Особенно уязвимы к сбоям товары, которые имеют короткий срок хранения, например бананы. Как отмечает Американская федерация фермерских бюро, ежегодно через эти порты проходит 3,8 миллиона тонн бананов – 75% от общего предложения США. Если поставки будут нарушены, это может привести к дефициту рынка и повышению цен на продукты питания.

Забастовка докеров в США может иметь далеко идущие последствия не только для внутреннего рынка, но и для глобальной морской торговли. Как отмечают аналитики, если работа портов на Восточном побережье и на побережье Мексиканского залива будет прекращена, это может вызвать серьезные задержки для судов, перевозящих грузы на миллиарды долларов. Чем дольше будет продолжаться забастовка, тем больше рисков для мирового рынка.

Суда, курсирующие через Атлантический океан и направляющиеся в США, не смогут вернуться для дальнейших рейсов в Азию, что задержит экспорт и импорт товаров по всему миру. По оценкам аналитиков платформы Xeneta, даже недельная забастовка повлияет на расписание судов из Азии в США на несколько месяцев вперед, вплоть до января 2025 года.

По подсчетам JP Morgan, остановка работы портов по причине забастовки может стоить экономике США от 3,8 до 4,5 миллиарда долларов в день. Хотя часть потерь может быть возмещена после возобновления работы, продление забастовки приведет к задержкам поставок, что повлияет на производителей и розничных торговцев по всей стране. Железнодорожные перевозчики могут увеличить объем транспортировки грузов из портов Западного побережья, однако это не сможет компенсировать масштабные сбои в работе восточных портов.

Забастовка докеров проходит за несколько недель до президентских выборов в США, и вопрос может иметь политические последствия. Некоторые розничные торговцы и бизнес-группы надеялись на вмешательство президента Джо Байдена, который мог использовать закон Тафта-Хартли для введения 80-дневного периода размышлений и приостановки забастовки. Однако Байден, который активно работает с профсоюзами, отказался от немедленного вмешательства, отметив, что ожидает самостоятельного урегулирования ситуации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com