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Как Лукашенко потроллили чиновники его администрации

  • 11.10.2024, 10:11
Как Лукашенко потроллили чиновники его администрации

Одну из речей диктатора придумал ИИ.

Однажды Лукашенко зачитал речь, придуманную нейросетью ChatGPT. Об этом «Зеркало» на условиях анонимность рассказал экс-чиновник администрации диктатора:

— Перед увольнением я решил развлечься и часть речи Лукашенко по профилю моей работы составил при помощи искусственного интеллекта, — рассказал бывший чиновник. — Я составил очень грамотный запрос и отравил его в ChatGPT. Потом я очень смеялся, слушая, как Лукашенко читает по бумажке все, что вместо меня написала нейросеть (при этом сам политик высказывался негативно по поводу нейросетей. — Прим. ред.).

Случались и другие прикольные моменты. Однажды мне поручили написать речь Лукашенко на 9 Мая. Но потом я заметил, что в финальную версию вошли только отголоски. А через какое-то время мой текст входил целыми кусками в выступление по случаю Дня независимости.

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