Московскую биржу выгнали из Казахстана 11.10.2024, 13:57

Из-за санкций.

Московская биржа в ближайшее время выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщил председатель Нацбанка республики Тимур Сулейманов, пишет The Moscow Times.

«Принципиальное решение о том, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE принято, и оно коллегами Мосбиржи поддержано. Я бы хотел сказать, что это правильное профессиональное решение», — сказал Сулейманов.

Он напомнил, что Мосбиржа и KASE ранее имели договор о стратегическом сотрудничестве. «Но после того, как Мосбиржа попала под санкции, они [представители биржи], я считаю, по-партнерски сказали, что их санкционный статус будет мешать предприятию KASE», — пояснил глава регулятора.

До этого председатель правления Казахстанской биржи Алина Алдамберген сообщала, что KASE ведет переговоры по поводу выкупа акций у Мосбиржи. По ее словам, такой выкуп может быть осуществлен либо самой площадкой, либо акции передадут третьим лицам, но по согласованию с казахстанской стороной.

В конце июня источник Frank Media в KASE отмечал, что решение о выводе Мосбиржи из списка акционеров было принято после привлечения международного юридического консультанта, который проанализировал риски. При этом риска попадания Казахстанской биржи под санкции вслед за российской площадкой неназванный эксперт не увидел, поскольку Мосбирже принадлежит менее 50% акций KASE и она не является мажоритарием. Однако у руководства KASE были опасения, что наличие среди акционеров российской компании под санкциями приведет к трудностям в работе с иностранными финансовыми структурами и партнерами.

По данным собеседника Frank Media, доля Мосбиржи в акционерном капитала KASE составляет 13,1%, а рыночная стоимость пакета — 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд руб. При этом российская торговая площадка получила акции Казахстанской биржи в рамках стратегического партнерства за предоставленные россиянами технологий.

12 июля США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи. Ограничения в отношении российской торговой площадки также были установлены Великобританией. После этого KASE объявила о созыве внеочередного собрания акционеров. На повестке был только один вопрос — методика расчета стоимости собственных акций в рамках возможного выкупа.

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