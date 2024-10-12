Диктатор Никарагуа решил разорвать дипотношения с Израилем
- 12.10.2024, 14:19
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Указ о разрыве отношений будет опубликован «в ближайшие часы».
Диктатор Никарагуа Даниэль Ортега поручил правительству разорвать дипломатические отношения с Израилем. Об этом заявила так называемый вице-президент страны Росарио Мурильо, сообщает La Prensa.
По словам Мурильо, Ортега поручил разорвать дипотношения после того, как об этом попросила Национальная ассамблея Никарагуа из-за «жестоких и преступных действий Израиля в отношении народа Палестины».
Мурильо отметила, что указ о разрыве отношений будет опубликован «в ближайшие часы».