В Беларуси есть случаи заражения новыми вариантами коронавируса 1 12.10.2024, 17:36

Тем не менее конкретные данные скрываются.

COVID-19, «к сожалению, никуда не ушел», он «по-прежнему циркулирует», заявил заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк 11 октября в эфире «Радио-Минск», комментируя ситуацию с заболеваемостью ковидом в столице.

Не приводя конкретных данных, он сообщил, что в сравнении с прошлым годом количество случаев заболевания в 2024-м снизилось.

«Если сравнивать сентябрь и октябрь [этого года], то мы отмечаем, что в сентябре отмечался некоторый рост заболеваемости COVID-инфекцией, но вот в октябре — на 17% ниже (без указания абсолютного числа). Потому мы надеемся, что ситуация не будет дальше выходить из-под контроля», — сказал Гетюк.

Врач сообщил, что сейчас, по крайней мере, в Минске циркулирует штамм омикрон и его новые подвиды — FLiRT и XEC.

«Мы пока не склонны предвидеть какую-то экстренную ситуацию, — заявил он. — Я не думаю, что они будут значительно влиять на эпидемиологическую обстановку. Наши учреждения готовы — готовы для диагностики, готовы для оказания медицинской помощи, поэтому, я думаю, ситуация будет контролируемой».

По словам Гетюка, в Беларуси ковид уже отнесен к сезонным заболеванием, появление новых случаев, «как правило, совпадает с периодом подъема острых респираторных инфекций».

Представитель столичного центра гигиены и эпидемиологии рекомендовал гражданам сделать прививку от ковида.

Отмечается, что 29 сентября Министерство здравоохранения заявило, что в стране не обнаружен вариант коронавируса ХЕС.

О ситуации с заболеваемостью и смертностью от COVID-19 Минздрав не информирует население с начала июля 2022 года.

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