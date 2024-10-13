Путина постоянно обманывали и водили занос 1 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

13.10.2024, 17:20

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У Соловьева озвучили реальную причину «СВО».

В эфире у Соловьева озвучили реальную причину бессмысленной мясорубки, которая продолжается уже почти три года.

Оказывается, все дело в личных обидах Владимира Путина, которого постоянно обманывали и водили занос.

В ответ на такой подлый обман Путин крепко отомстил Западу - убил около 20 тысяч русскоязычных жителей Мариуполя и стер с лица земли несколько городов Донбасса, которые перед этим объявил русскими.

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