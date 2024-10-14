ВСУ подорвали россиян, ехавших в атаку на «жигулях» 2 14.10.2024, 10:26

3,004

Уровень российских штурмовиков начал падать.

Российские оккупационные войска продолжают штурмы пехотой и с использованием техники на фронте. Иногда украинские защитники фиксируют необычные атаки - однажды враг сунулся на позиции Сил обороны на обычной машине. Об этом в эфире «Украинского радио» рассказал командир экипажа беспилотных авиакомплексов «Кара небесная» 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Андрей Отченаш.

"Один «жигуль» подорвался на мине, представители РФ невероятно красиво вылетели акробатическим пируэтом из машины и остались лежать на украинской земле. Другой «жигуля» уничтожил FPV-коптер. Я даже не могу представить, что они себе думали и какая у них была цель ехать на наши позиции... Их очень большое количество продолжает штурмовать наши позиции, ежедневно без отдыха. Они идут и идут, умирают, идут и и идут, умирают. Иногда ощущение, что в России где-то есть бройлерская фабрика глупых россиян, которых специально создают для войны», - поделился военный.

По его словам, 80% пленных оккупантов - абсолютно необразованные люди, которые не могут объяснить, почему пошли воевать. Еще 1% пришли бороться с «нацизмом».

«Что смешно, учитывая, что война длится уже более 2,5 лет. Я еще пойму, что некоторые дураки верили в «нацизм-фашизм» в начале войны, потому что им промыли в России мозг. Но сейчас уже же видно, что везде, куда приходят в Украине россияне, действительно происходит нацизм, разруха, уничтожение - типичное рашистское состояние», - добавил Отченаш.

Военный отметил, что благодаря погоде штурмовые действия на фронте будут уменьшаться, хотя все равно будут продолжаться. Это даст врагу время, чтобы подготовить новую волну резервов. По мнению защитника, новые бойцы противника воюют хуже тех, что были раньше.

«То есть, несмотря на то, что у них достаточно хорошая подготовка, они имеют значительно меньшую мотивацию, даже в том, что финансы не так сильно их «покупают», как желание выжить. Когда непосредственно попадают на фронт, то они уже не настолько «матерые», как те, что были перед ними, и имели какую-то идею. Поэтому стопроцентно, что уровень российских штурмовиков будет падать», - подытожил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com