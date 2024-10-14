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СМИ: Сын врага Каддафи прибыл в Беларусь

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  • 14.10.2024, 12:08
  • 4,376
СМИ: Сын врага Каддафи прибыл в Беларусь

И хочет подписать оружейные контракты.

По сообщению ливийских СМИ, в Беларусь три дня назад прибыл бригадный генерал Саддам Хафтар, сын главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

«Наши источники: Саддам Хафтар прибыл в Республику Беларусь в сопровождении генерал-лейтенанта Мухаммада аль-Манфура аль-Амина, командующего авиационным колледжем в восточном регионе, два дня назад. Саддам и Аль-Манфур отправились в Беларусь, чтобы договориться о сделках с оружием и обучении военнослужащих ВВС», — говорится во вчерашнем сообщении Libyapress.

Ни пресс-служба Минобороны Беларуси, ни беларусские госСМИ официально ничего не сообщали о визите.

После падения Каддафи в 2011 году Хафтар вернулся в Ливию и возглавил Ливийскую национальную армию, состоящую из остатков армии Каддафи, став одним из ключевых игроков в ливийской гражданской войне. Сегодня его армия контролирует большую часть Ливии.

Его преемником считается сын Саддам Хафтар. В январе 2023 года Халифа Хафтар заявил, что откажется от участия в президентских выборах в Ливии, если его сыновья Саддам и Белькасим получат возможность баллотироваться. В мае Хафтар назначил Саддама начальником штаба сухопутных войск.

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