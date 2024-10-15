Лукашенко загадочно исчез 2 15.10.2024, 8:37

8,118

В последний раз диктатора видели 12 октября.

Пресс-служба Лукашенко опубликовала загадочную новость о его разговоре со старшим сыном.

Сообщается, что 14 октября диктатор «заслушал доклад» президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко.

Какие вопросы вызывает эта новость?

Согласно сообщению пресс-службы правителя, Александр Лукашенко и его старший сын обсуждали итоги участия белорусских атлетов в крупных международных стартах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже.

Однако ни пресс-служба, ни госСМИ не опубликовали соответствующих фотографий со встречи, отмечает «Салідарнасць».

Сообщения иллюстрируются фотографиями Дворца Независимости, но в них нет информации о том, что встреча прошла именно в этом здании.

Непонятно даже, была ли вообще личная встреча: используется формулировка, что Лукашенко-старший «заслушал доклад».

Утром 9 октября диктатор прилетел из Москвы в аэропорт «Орша», который находится рядом с его родной деревней.

Через два дня Лукашенко коротко ознакомился на своей малой родине с результатами эксперимента по возделыванию кукурузы разных сортов.

В последний раз диктатор появился перед видео- и фотокамерами 12 октября, посетив фестиваль-ярмарку «Дажынкі» в городском поселке Корма Гомельской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com