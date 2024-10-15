Лукашенко загадочно исчез

Лукашенко загадочно исчез2
- 15.10.2024, 8:37
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В последний раз диктатора видели 12 октября.
Пресс-служба Лукашенко опубликовала загадочную новость о его разговоре со старшим сыном.
Сообщается, что 14 октября диктатор «заслушал доклад» президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко.
Какие вопросы вызывает эта новость?
Согласно сообщению пресс-службы правителя, Александр Лукашенко и его старший сын обсуждали итоги участия белорусских атлетов в крупных международных стартах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже.
Однако ни пресс-служба, ни госСМИ не опубликовали соответствующих фотографий со встречи, отмечает «Салідарнасць».
Сообщения иллюстрируются фотографиями Дворца Независимости, но в них нет информации о том, что встреча прошла именно в этом здании.
Непонятно даже, была ли вообще личная встреча: используется формулировка, что Лукашенко-старший «заслушал доклад».
Утром 9 октября диктатор прилетел из Москвы в аэропорт «Орша», который находится рядом с его родной деревней.
Через два дня Лукашенко коротко ознакомился на своей малой родине с результатами эксперимента по возделыванию кукурузы разных сортов.
В последний раз диктатор появился перед видео- и фотокамерами 12 октября, посетив фестиваль-ярмарку «Дажынкі» в городском поселке Корма Гомельской области.