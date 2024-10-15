На берегу лесного озера в Витебской области продается база отдыха 3 15.10.2024, 17:06

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Стоит как двушка в Минске.

Неиспользуемая база отдыха «Бодрость», расположенная в витебских лесах вдали от цивилизации, прямо сейчас ищет того, кто готов вдохнуть в нее новую жизнь. Туристический объект находится в весьма интересном месте — прямо на берегу живописного озера Ордышево, богатого лечебными сапропелями. Комплекс зданий выставлен на торги на площадке «БУТБ-Имущество», пишет Realt.

База отдыха «Бодрость» расположена в Сенненском районе Витебской области, рядом с деревней Софиевка. От Минска до этих мест − 245 километров, от Витебска — 40 километров, от Орши — 25 километров. База находится в смешанном лесу прямо на берегу озера Ордышево.

Туристический объект был основан в 2005 году. На территории в полгектара разместились два гостевых дома, баня и несколько хозпостроек. Одновременно база отдыха могла принять около 12 человек. Отдыхающим предлагалась рыбалка, прокат катамаранов и лодок, купание в озере Ордышево. Кстати, водные процедуры тут были с лечебным эффектом − благодаря наличию в озере сапропеля, богатого минеральными и органическими веществами.

Сейчас неиспользуемые строения базы отдыха «Бодрость» (раньше они были на балансе «Витебскэнерго») выставлены на торги.

В состав лота вошли два спальных корпуса 1995 года постройки площадью 110 и 189 квадратов, а также гараж, сауна и многочисленные хозяйственные строения. Кстати, на территории базы есть собственная скважина, канализация и электричество.

Земельные участки (один — для обслуживания базы, второй — для размещения хозяйственно-питьевой скважины) будут предоставлены новому собственнику в аренду на 50 лет.

В 2,5 километрах от базы отдыха «Бодрость» находится деревня Софиевка, где есть продуктовый магазин и почта. В 15 километрах от базы можно найти АЗС. Ближайшие больница и кафе имеются в поселке Богушевка, расположенном в 18 километрах от базы.

Новый собственник сможет использовать земельные участки для осуществления предпринимательской деятельности, для размещения объектов оздоровительного или рекреационного назначения при условии соблюдения всех норм и правил.

Начальная цена базы отдыха составляет 266 тысяч рублей (81 тысяча долларов).

Аукционные торги назначены на 12 ноября.

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