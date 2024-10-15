Bild: В Германии «колдуньи» обманули россиянок на 33 тысячи евро 4 15.10.2024, 17:09

1,114

С помощью яйца и нескольких молитв.

В Германии «ведьмы» обманули русскоязычных пенсионерок на 33 000 евро, обещая магическую защиту. Вместо магии пенсионерки получили лишь пустые кошельки и, возможно, несколько уроков критического мышления.

Об этом пишет BILD. В современном мире, когда люди активно пользуются технологиями и смартфонами, трудно поверить, что кто-то до сих пор верит в магические ритуалы и яйца, способные снять «проклятие».

Однако реальность часто бывает абсурднее фантастики, особенно когда речь идет о гражданах из бывшего СССР, которые выросли на сказках о «чудесах». И вот, на фоне всех глобальных событий, происходит то, что можно назвать классикой жанра – женщины, говорящие по-русски, обманули русскоязычных пенсионерок в Германии с помощью яйца и нескольких молитв.

Эти мошенницы, преимущественно женщины в возрасте 50-60 лет, действовали возле русских супермаркетов «Репка» и «Гастроном» в Дортмунде. Они использовали старые «магические» схемы, которые в основном были рассчитаны на доверчивых пожилых людей.

8 октября одна из этих мошенниц подошла к 74-летней пенсионерке возле супермаркета. Под предлогом магического ритуала, который должен был снять «проклятие», она вошла в доверие к женщине и пришла к ней домой. Там мошенница использовала сырое яйцо, которое завернула в ткань и положила женщине под юбку, прочитав молитву. После этого яйцо якобы изменило цвет, что мошенница интерпретировала как признак «сатанинского проклятия». За эту «магическую защиту» она выманила у пенсионерки 8 000 евро.

На следующий день в другом месте мошенницы обманули другую женщину 72 лет возле супермаркета «Гастроном». За обещание «избавить от боли» пенсионерка отдала 25 000 евро.

Несмотря на все свои чары, мошенницы теперь под прицелом полиции, которая призывает граждан сообщать о подозрительных лицах, похожих на «целителей». Но интересно, как такие «мастера» магических дел отваживаются действовать в стране, где даже неправильно припаркованный автомобиль не остается незамеченным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com