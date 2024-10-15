СМИ: В плане ЕС по миграции есть пункт о Беларуси 15.10.2024, 17:55

Что он предусматривает.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план Европейского Союза из десяти пунктов по борьбе с нелегальной миграцией.

Об этом во вторник, 15 октября, сообщает RMF FM.

Фон дер Ляйен объявила о «инновационных подходах к борьбе с нелегальной миграцией» в письме к лидерам государств и правительств стран ЕС за два дня до саммита. Президент Еврокомиссии подчеркнула необходимость рассмотреть вариант создания центров для мигрантов, не имеющих права на убежище, за пределами Европейского Союза.

Это первый случай, когда Еврокомиссия одобрила предложение, поддержанное, в частности, Польшей. Италия уже начала организацию таких центров в Албании.

Урсула фон дер Ляйен также анонсировала новые правила, которые улучшат процесс возвращения мигрантов без права на убежище в их страны происхождения.

Она отметила, что одной из первых задач комиссара по вопросам внутренних дел и миграции является решение проблемы гибридных атак со стороны России и Беларуси. Это может включать соглашения с авиакомпаниями, которые осуществляют рейсы в Минск, а также ужесточение визовых требований.

Кроме того, планируются новые правила для долгосрочного пребывания беженцев из Украины, но детали пока неизвестны.

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