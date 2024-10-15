СМИ: Макс Корж уехал из Беларуси

СМИ: Макс Корж уехал из Беларуси2
- 15.10.2024, 18:10
- 3,252
Певец покинул страну после звонка с «вежливым вызовом» в милицию «для беседы».
Певец Макс Корж уехал из Беларуси после звонка с «вежливым вызовом» в милицию «для беседы». Об этом сообщил 15 октября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
Силовики заявили, что Макс Корж «участвовал в протестах, но в какой-то момент призвал свою аудиторию разойтись и не хулиганить», передает «Зеркало».
«Тогда это ему зачлось и его никто особо не трогал», — утверждает приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
Пропагандисты добавили, что «в последнее время» на Макса Коржа «поступил ряд жалоб» о том, что на зарубежных концертах певец «скачет» с бело-красно-белым флагом и поддерживает Украину, но «приезжает в Минск снимать клипы».
«Малый совсем не повзрослел, поэтому в следующий раз разговор будет коротким», — говорится в посте, который опубликовал близкий к ГУБОПиК телеграм-канал.
Сам певец в своих соцсетях пока никак не прокомментировал заявления пропагандистов.