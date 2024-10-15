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СМИ: Макс Корж уехал из Беларуси

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  • 15.10.2024, 18:10
  • 3,252
СМИ: Макс Корж уехал из Беларуси
Макс Корж

Певец покинул страну после звонка с «вежливым вызовом» в милицию «для беседы».

Певец Макс Корж уехал из Беларуси после звонка с «вежливым вызовом» в милицию «для беседы». Об этом сообщил 15 октября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Силовики заявили, что Макс Корж «участвовал в протестах, но в какой-то момент призвал свою аудиторию разойтись и не хулиганить», передает «Зеркало».

«Тогда это ему зачлось и его никто особо не трогал», — утверждает приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Пропагандисты добавили, что «в последнее время» на Макса Коржа «поступил ряд жалоб» о том, что на зарубежных концертах певец «скачет» с бело-красно-белым флагом и поддерживает Украину, но «приезжает в Минск снимать клипы».

«Малый совсем не повзрослел, поэтому в следующий раз разговор будет коротким», — говорится в посте, который опубликовал близкий к ГУБОПиК телеграм-канал.

Сам певец в своих соцсетях пока никак не прокомментировал заявления пропагандистов.

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